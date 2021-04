Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.559 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.454.655 de lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor de control privind respectarea masurilor si interdictiilor impuse de pandemia de coronavirus, informeaza, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, a aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.520 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 855.215 lei, in cadrul actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Peste 6.900 de politisti, impreuna cu…

- Aproape 4.000 de amenzi, in valoare totala de 700.000 lei, au fost aplicate de politisti, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2. Potrivit unui comunicat transmis joi, Politia Romana impreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii in domeniu…

- Peste 4.000 de amenzi, in valoare totala de 800.000 lei, au fost aplicate de politisti, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2. Potrivit unui comunicat al IGPR, peste 6.800 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera,…

- Echipele mixte de control au verificat peste 1.500 de operatori economici, aproximativ 200 de operatori transport persoane si peste 9.000 locatii obiective de interes, precum restaurante, terase autoservire sau fastfood-uri. Totodata, au fost verificate peste 72.000 de persoane, scriu jurnaliștii de…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca vineri au fost aplicate peste 10.500 de amenzi, in valoare de peste 1.100.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a COVID-19. Majoritatea sanctiunilor contraventionale au fost aplicate pentru nepurtarea mastii de protectie, pentru…

- Mai a efectuat actiuni pentru verificarea masurilor luate de aurtoritati in contextul pandemiei.Peste 12.000 angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanti ai altor institutii au continuat ieri, 16 ianuarie, misiunile pe linia respectarii masurilor de protectie sanitara, actiuni…