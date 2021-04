Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat, luni dimineața, 24 de percheziții domiciliare, in București și județele Calarași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș, la persoane și firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitați de colectare și reciclare…

- Astazi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 11 percheziții domiciliare in județele Brașov, Dolj, Calarași, Prahova și Buzau, intr-un dosar privind…

- Joi dimineata, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții, in București, Giurgiu și Ilfov, la mai multe persoane și societați comerciale banuite ca ar fi ar fi introdus in țara, prin sustragere de la controlul vamal, peste 8.200.000 de țigarete, disimulate…

- 11 persoane sunt vizate de ancheta polițiștilor din Capitala pentru ca ar fi primit ilegal pana la 4.500 de lei pe luna. Politistii bucuresteni de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare…

- Politistii fac, joi dimineața, perchezitii la locuințele unor suspecți din București și Calarași cercetați pentru inselaciune, dupa ce ar fi obținut indemnizații de pandemie cu acte falsificate. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL…