IGPR Infotrafic:Judetul Neamt: Trafic oprit pe DN 2

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Orsova Caransebes, loc. Toplet, km. 371 100, judetul Caras Severin, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, un autobuz si o autoutilitara. Traficul rutier este blocat, pentru aproximativ…

- Traficul se va desfasura cu dificultate marti seara pe mai multe drumuri din tara avand in vedere efectuarea a patru transporturi agabaritice.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand cu ora 22,00, se vor efectua patru transporturi agabaritice, astfel:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15 Gheorgheni Reghin, in zona localitatii Mestera, judetul Mures, s a produs o coliziune intre un autotren si o autoutilitara, aceasta a fost proiectata in sant. In urma accidentului, doua persoane au suferit rani usoare,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11 Brasov Targu Secuiesc, in apropierea localitatii Chichis, judetul Covasna, s a produs un accident in care au fost implicate trei autovehicule, soldat doar cu pagube materiale.Traficul rutier este oprit, pentru aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13E Covasna Sfantu Gheorghe, in zona localitatii Tufalau, judetul Covasna, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, soldat cu ranirea a cinci persoane, ce sunt in evaluare medicala.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Drobeta Turnu Severin ndash; Orsova, in zona localitatii Ilovita, judetul Mehedinti, la iesire din tunelul Bahna, s a produs o coliziune, soldata doar cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autotrenuri,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A3 sens Bucuresti ndash; Ploiesti, la kilometrul 11, in zona localitatii Voluntari, judetul Ilfov, a avut loc o coliziune fata spate intre un autocamion, o autoutilitara si un autoturism, accident soldat cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11B Targu Secuiesc Cozmeni, in apropierea localitatii Sanzieni, judetul Covasna, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, soldat cu ranirea a sase persoane, dintre care doua au suferit…