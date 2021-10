IGPR Infotrafic: Judetul Timis: Circulatie oprita pe DN 58A, din cauza unui accident

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este intrerupta pe DN 11 Brașov – Targu Secuiesc, intre localitațile Reci și Moacșa, județul Covasna, unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un autocamion. In urma impactului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 14 Sibiu-Medias, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme. In urma impactului a rezultat o victima, care a fost transportata la spital, pentru investigatiile…

INFOTRAFIC: Circulație ingreunata pe DN1, la intrarea in Alba Iulia dinspre Teiuș, din cauza unor lucrari la carosabil: Recomandari pentru șoferi Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autotren si un autoturism au fost implicate intr o coliziune pe DN 59, la intrarea in orasul Deta dinspre municipiul Timisoara, judetul Timis, traficul fiind oprit in ambele sensuri, din aceasta cauza. In urma accidentului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism si o autoutilitara au fost implicate intr o coliziune frontala pe DN 2D Focsani ndash; Targu Secuiesc, in zona localitatii Vitanestii de sub Magura, judetul Vrancea. In urma impactului a rezultat ranirea celor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe DN 1 Sibiu ndash; Brasov, in zona localitatii Bradu, judetul Sibiu, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. In urma coliziunii, conducatorul autoturismului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca trei autoturisme au fost implicate intr o coliziune pe DN 7 Orastie ndash; Deva, la intersectie cu DJ 668, in zona localitatii Turmas, judetul Hunedoara. Trei persoane necesita ingrijiri medicale la fata locului. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit aproximativ 40 de minute pe DN 7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 232, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, unde se efectueaza lucrari pentru montarea unui parapet. ...