IGPR Infotrafic: Judetul Arges -Circulatie blocata pe DN7

- Traficul rutier a fost restricționat, marți dimineața, pe DN 7 Pitești-Ramnicu Valcea, pe strada Serelor din localitatea Bascov, județul Argeș, din cauza unor scurgeri de gaze de la o societate comerciala. Acționeaza forțe MAI. Valorile de trafic sunt ridicate.Pe DN 7 Pitești-Ramnicu Valcea, pe strada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autotren si trei autoturisme au fost implicate intr o coliziune fata ndash; spate pe DNCB Centura Bucuresti , intre localitatile Magurele si Jilava, judetul Ilfov. In urma impactului, o persoana a suferit leziuni usoare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN56A Drobeta Turnu Severin ndash; Calafat, in localitatea Bucura, judetul Mehedinti s a produs un incendiu la un ansamblu auto. Circulatia este oprita pe ambele pentru interventia echipajelor ISU si cercetari. Se estimeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nodul rutier dintre autostrazile A 6 si A 1, in zona localitatii Balint, judetul Timis, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 1 autoturism, 1 autoutilitara si 2 autotrenuri. In urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 07:15 , ploaia si vantul puternic afecteaza circulatia autovehiculelor pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 12 loc. Glina, jud. Ilfov ndash; 36 loc. Fundulea, jud. Calarasi .…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, DN11 Bacau Onesti, in localitatea Onesti, din judetul Bacau, s a produs o coliziune intre doua autoturisme in urma careia 3 persoane au suferit leziuni. Traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Se estimeaza reluarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 11 Targu Secuiesc ndash; Oituz, la kilometrul 60, in zona localitatii Lunga, judetul Covasna, un autoturism a parasit partea carosabila, rasturnandu se. In urma accidentului, un pasager a fost ranit, necesitand transport…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 64, la kilometrul 6 100 metri, localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, s a produs o coliziune frontala in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 4 victime, cu diferite leziuni, care sunt…