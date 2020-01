Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Autostrazi a Politiei Romane au depistat, in minivacanta prilejuita de Mica Unire, 387 de conducatori auto care au calcat pedala de acceleratie peste limita legala.In perioada 24 – 26 ianuarie a.c., politistii Brigazii Autostrazi a Politiei Romane s-au aflat in teren, pe autostrazi,…

- Politistii au retinut, in weekend, 27 de permise de conducere dupa ce au depistat mai multe persoane care conduceau pe autostrazile din tara cu viteze de peste 180 km/h, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 246 km/h, pe Autostrada A3. "In weekend, politistii care au actionat pentru siguranta circulatiei…

- Polițiștii din Campeni au depistat și sancționat, in weekend, zeci de șoferi care au circulat cu viteza peste limita legala. Polițiștii atrag atenția cu privire la faptul ca viteza excesiva sau neadaptata la condițiile de drum genereaza un risc major de producere de accidente rutiere. In perioada 10…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, este semnalata depunere de polei pe mai mai multe artere rutiere din judetele Braila, Ialomita, Calarasi si Constanta. Se actioneaza cu utilaje pentru distribuirea de material antiderapant.

- Doi barbati din Bucuresti au fost retinuti, sambata, dupa ce au fost opriti in trafic de politisti la iesirea din municipiul Buzau, fiind banuiti de furt din locuinte pe raza mai multor judete, a anuntat sambata Biroul de presa al IPJ Buzau, potrivit AGERPRES. Potrivit sursei citate, din cercetari…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 20:00 , pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, ploua, iar pe anumite portiuni carosabilul este acoperit cu apa si exista pericol de acvaplanare. In aceste conditii, daca temperaturile vor scadea pe timpul…

- Primul dintre conducatorii auto, in varsta de 28 de ani, a fost depistat sambata pe strada Cloșca din Timișoara. A fost tras pe dreapta de polițiștii de la Secția 4 pentru un control. In timpul verificarilor, oamenii legii au descoperit ca tanarul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie…