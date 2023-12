Stiri pe aceeasi tema

- IGPR dezminte un fake-news al Sindicatului Europol despre patrulele de poliție din Portul ConstanțaInspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) reacționeaza dupa ce Sindicatul Europol a transmis ca Portul Constanța este pazit de o singura patrula de poliție, considerand informațiile ca fiind „tendențioase”.…

- Elevii de la Școala de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au gasit viermi in mancarea servita joi, 14 decembrie. ”S-au gasit viermi in ciorba și in paste astazi, la pranz. Nu a reclamat nimeni nimic pentru ca nu e prima data cand se gasesc viermi. Odata, o colega a facut poze și cei de la bucatarie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, incepand cu ora 20.00, se vor efectua 7 transporturi agabaritice pe urmatoarele trasee: Negoiesti ndash; DN 1A ndash; DN 1 ndash; DN 72 ndash; DN 61 ndash; Autostrada A1 ndash; DN 7C Merisani, 4 transporturi formate…

- Cetatenii palestinieni care locuiesc in Romania, dar si romani cunoscuti drept sustinatori ai Palestinei care au protestat impotriva razboiului declarat de Israel gruparii teroriste Hamas au fost chemati la Politie, in ultima perioada, ori au primit vizite sau telefoane din partea unor politisti. Ofițerii…

- Poliția Romana raspunde printr-un comunicat, dupa ce Libertatea a aratat ca mai mulți cetațeni romani și palestinieni au fost chemați de reprezentanți ai poliției sa discute despre activitatea lor de susținere a Palestinei. „Nu pot confirma. Sunt zvonuri acestea. O sa mai verific, dar nu am nicio informatie…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 19 Satu Mare-Sighetu Marmației, in zona localitații Ciuperceni, județul Satu Mare, s-a produs un accident rutier intre un autotren, o autoutilitara și un autoturism, soldat cu ranirea unei persoane, ce este incarcerata.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 2 octombrie 2023, incepand cu ora 20:00, se vor efectua 4 transporturi agabaritice.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 2 octombrie 2023, incepand cu ora 20:00, se vor…

- In cursul noptii, un accident rutier a avut pe Autostrada A2, la kilometrul 196, in sensul de mers spre Bucuresti.Potrivit informatiilor transmise de catre ISU Dobrogea, un autocamion a rupt un panou electronic de informare.In jurul orei 06.14, in aceasta dimineata, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…