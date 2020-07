IGPR: Acţiune de combatere a drogurilor pe plaja din Vama Veche Politistii au constatat 15 infractiuni de detinere de droguri de risc si de mare risc, fiind depistate 15 persoane, in urma unei actiuni pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si substante psihoactive, in statiunea Vama Veche, desfasurata de politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta.



"Au fost ridicate, in vederea indisponibilizarii, droguri din categoriile cocaina, ecstasy, ketamina, MDMA, precum si un grinder metalic cu urme de materie vegetala", informeaza un comunicat al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

