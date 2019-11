Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea nationala Foc de artificii a fost demarata luni, 18 noiembrie de catre politisti. Sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane vor avea loc o sier de razii si controale pentru prevenirea tragediilor provocate de nerespectarea…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase au indisponibilizat 420 de obiecte pirotehnice, detinute ilegal de administratorul unei societati comerciale din comuna Modelu, judetul Calarasi.

- In perioada 21-25 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și Serviciului de Ordine Publica au acționat, pe raza județului Argeș, pentru prevenirea și combaterea…

- In aceasta dimineata, Politia Romana, prin Directia de Politie Transporturi, a desfasurat o actiune la nivel national, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale in zona statiilor C.F.R. In judetul Maramures, 40 de politisti de la structurile de transporturi, ordine publica si politia rutiera…

- In cele opt luni trecute ale anului in curs, la nivel județean, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat mai multe acțiuni pentru prevenirea si combaterea ilegalitaților cu arme și muniții. Au fost efectuate peste 200 de controale pentru verificarea modului…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au confiscat, la sfarsitul saptamanii trecute, 660 de articole pirotehnice de la doua societati comerciale care nu erau autorizate sa efectueze operatiuni cu astfel de materiale.

- La inceputul acestei saptamani, politistii structurilor Arme, Explozivi si Substante Periculoase au incheiat o actiune desfasurata pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor cu arme si munitii. Mii de elemente de munitie si 30 de tone de deseuri medicale au fost indisponibilizate, iar 8 persoane…

- Deșeuri medicale aruncate pe camp, in extravilanul satului Slavitești in Eveniment / on 22/08/2019 at 11:56 / Oamenii legii au descoperit marți, 20 august, mai multe deșeuri medicale abandonate intr-o groapa din extravilanul satului Slavești, in vecinatatea raului Teleorman. In urma verificarilor,…