O suta de persoane sunt cercetate pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor in urma unei actiuni a politistilor care s-a desfasurat pe parcursul a doua luni, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).



"In perioada 15 iunie - 15 august, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, structurile judetene de arme, explozivi si substante periculoase au actionat pentru prevenirea si combaterea infractiunilor la regimul armelor ce folosesc forta de expansiune a aerului comprimat",…