Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni afgani si un iranian, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din R. Moldova, cu destinatia Cehia si era incarcat cu baloti de sarma. „In data de 12.06.2021, in jurul orei 02.30,…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni afgani si un iranian, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din Republica Moldova, cu destinatia Cehia, informeaza, duminica, Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate autocamionul…

- Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, un cetațean roman, in varsta de 27 de ani, care conducea un ansamblu rutier.Șoferul transporta, conform documentelor de insoțire a marfii, pepeni verzi din Grecia pentru o societate din Romania.Verificand…

- Un numar de 25 de cetateni afgani si irakieni cu varste cuprinse intre 5 si 28 de ani, care incercau sa treaca ilegal frontiera ascunsi in doua automarfare, au fost descoperiti, sambata, de politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors si Varsand Potrivit unui comunicat…

- Un numar de 25 de cetateni afgani si irakieni cu varste cuprinse intre 5 si 28 de ani, care incercau sa treaca ilegal frontiera ascunsi in doua automarfare, au fost descoperiti, sambata, de politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors si Varsand Potrivit unui…

- Potrivit unui comunicat transmis de Politia de Frontiera, sambata, in jurul orei 00,15, la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, doi cetateni romani, care transportau, cu un automarfar, inmatriculat in Romania,…

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. * Miercuri, in jurul orei 19,20, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II – judetul Arad au depistat, ascunsi in noua automarfare, patruzeci si șase de cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 18.03.2021, in jurul…