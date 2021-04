Stiri pe aceeasi tema

- In perioada Sarbatorilor pascale catolice, peste 500 de politisti de frontiera vor fi, zilnic, in judetele Tulcea si Constanta, implicati in activitati de supraveghere si control la frontiera de stat si pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, precizeaza Garda de Coasta.…

- La nivelul Garzii de Coasta au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat.Avand in vedere ca ne aflam in perioada Sarbatorilor Pascale Catolice, precum si intr o situatie speciala, in contextul dispunerii unor masuri pentru limitarea raspandirii…

- O persoana juridica din țara a ramas fara mijlocul de transport procurat cu 42 de mii de euro de la o companie lituaniana, noteaza Noi.md. Chiar daca unitatea a fost introdusa legal pe teritoriul țarii, la scurt timp excavatorul a fost dat in cautare internaționala de catre autoritațile din Marea Britanie.…

- Pensiunile din Delta care vor fi deschise turistilor in perioada sarbatorilor pascale au deja rezervate pana la 60% din locuri. Presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac, estimeaza ca anul acesta va fi unul bun pentru operatorii turistici…

- Un membru al unui cartel mexican a fost extradat din Romania in Statele Unite ale Americii. In cursul anului 2020, politistii Serviciul Antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. , au desfasurat investigatii ce au vizat membrii unei mari…

- Vom acorda aceeasi atentie activitatii de control si in 2021 si speram sa avem o colaborare la fel de buna cu societatea civila, a declarat, joi, intr-o conferinta online, presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Anca Opre. …

- Ofițerii de investigații din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, in coordonare cu Procuratura teritoriala Ștefan Voda au anihilat o filiera de contrabanda cu piese de schimb și accesorii auto. Acestea ajungeau pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina, prin ocolirea punctelor…

- Un angajat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cu varsta de 29 de ani, a decedat intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata, 11 ianuarie, pe traseul Chisinau – Cimislia, in apropiere de localitatea Bozieni din raionul Hancesti. Acesta se afla intr-un automobil de tip…