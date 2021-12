Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA La data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 18:20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in trafic un barbat, in varsta de 32 de ani, din comuna Jitia in timp ce conducea o autoutilitara pe Drumul Național 2 R Vintileasca, deși se afla sub influența alcoolului. Polițiștii…

- Turcia ar putea sa nu fie singura țara care se confrunta cu o criza monetara, avand in vedere perspectivele de creștere a dobanzilor in SUA, a declarat Mark Mobius, important investitor pe piețele emergente, citat de CNBC. Conform Nomura, și Romania este expusa riscului unei crize de acest fel.…

- Echipa de specialisti din cadrul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) asupra securitatii anumitor site-uri gazduite in afara tarii, prin care se ofera promotii atractive de Black Friday, conform agerpres. "Am intrat in perioada #BlackFriday, atunci cand majoritatea magazinelor…

- Problema dezinformarii este recurenta: daca o personalitate publica se imbolnaveste de COVID-19, retelele de socializare sunt invadate de afirmatii conform carora acea situatie ar dovedi ca vaccinarea impotriva noului coronavirus nu functioneaza, relateaza duminica AFP, conform AGERPRES. In Statele…

- Situație critica la un spital din Iași, unde sunt internați mai bine de 200 de pacienți cu COVID-19, dintre care 99% sunt nevaccinați, potrivit declarațiilor facute de managerului Spitalului. Medicii suspecteaza o noua radacina, mult mai agresiva. Peste 200 de pacienți sunt internați la Spitalul de…

- Specialiștii atrag atenția asupra complicațiilor pe termen lung ale infectarii cu COVID la copii The post Specialiștii atrag atenția asupra complicațiilor pe termen lung ale infectarii cu COVID la copii first appeared on Partener TV .

- Respectarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului și vaccinarea anti-COVID-19 sunt principalele cai prin care se poate atenua evoluția negativa a epidemiei din aceasta perioada, atrag din nou atenția specialiștii. Altfel, se poate ajunge ca luna viitoare numarul cazurilor grave de imbolnavire…