Iggy Pop a lansat un imn rock anti-coronavirus

- Iggy Pop a lansat o piesa noua, ‘Dirty Little Virus’, care face referire la Covid-19. Inspirația pentru cantec i-a venit dupa ce a observat impactul uriaș pe care l-a avut noul coronavirus asupra vieților tuturor, noteaza contactmusic.com. Starul in varsta de 73 de ani incepe melodia cu versul „Covid-19…

- Astazi, Primaria Brașov a lansat platforma Covid19 , prin care cetațenii pot afla informațiile esențiale legate de pandemie, intr-o forma ușor de accesat, ușor de ințeles și ușor de diseminat, precum și informații legate de stadiul campaniei de vaccinare. Lansarea a fost facuta in cadrul unei conferințe…

- Compania farmaceutica germana Curevac a anuntat luni lansarea celei de-a treia - si ultima - faze a studiilor clinice la scara larga pentru autorizarea vaccinului sau impotriva COVID-19, informeaza AFP. "Curevac incepe faza globala 2b /3 a studiilor sale clinice necesare pentru autorizarea candidatului…

- Fostul șef de stat, 90 de ani, nu va vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie deoarece șefa secției de vot, care venea cu urna acasa la Ion Iliescu, s-a infectat cu Covid-19. ”Nu vrem sa ne expunem niciunui pericol”, a explicat Nina Iliescu, soția fostului președinte, intr-un interviu pentru Realitatea…

- Una dupa alta, țarile Europei raporteaza un numar record de infecții. Lucru ce a dus la restricții, izolare și stare de urgența. Deși un stat mic, Belgia are una dintre cele mai mari rate de infectare. Guvernul este ingrijorat ca pandemia ar putea scapa de sub control. Țara are, de asemenea, una dintre…

- Stepien are simptome usoare si se afla in carantina. El a fost cu Trump la dezbaterea prezidentiala din Cleveland de marti, dar nu este clar cand a fost ultima oara alaturi de presedinte. Totusi, el a fost alaturi de multe alte persoane sambata, duminica, luni si marti, la pregatirea dezbaterii. Si…