- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s a calificat in finala turneului WTA 125 de la Parma Italia , dotat cu premii totale de 100.000 de euro, conform agerpres.ro. Sportiva din Romania a invins o in penultimul act pe maghiara Anna Bondar, cu 6 3, 6 4.Ana Bogdan 30 ani, 71 WTA , a doua favorita, a obtinut…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (19 ani), s-a calificat in premiera in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 7-5, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova, la capatul unui meci intrerupt timp de 50 de minute de militanti ecologisti.Gauff,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Bari (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe italianca Nuria Brancaccio, cu 6-3, 6-4, anunța Agerpres.Jaqueline Cristian (25 ani, 99…

- Sapte jucatoare romane s-au calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bistrita, Trofeul ''Ion Tiriac'', dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Dupa ce Stefania Bojica a debutat cu o victorie marti, alte sase romance au castigat miercuri: Andreea Prisacariu (a treia favorita), Ilinca…

- Italianul Jannik Sinner (nr. 8 mondial) si australianul Alex de Minaur (nr. 18) s-au calificat sambata in finala turneului de tenis Masters 1000 de la Toronto, eliminandu-i pe americanul Tommy Paul si, respectiv, pe spaniolul Alejandro Davidovich. Sinner, finalist in primavara la Miami, a…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff a castigat turneul WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 dolari. in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-3, pe grecoaica Maria Sakkari.Gauff, in varsta de 19 ani, si-a trecut in palmares al patrulea titlu in circuitul…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu-Ignatik s-a calificat, vineri, in finala turneului ITF de la Cordenons (Italia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe italianca Dalila Spiteri cu 6-1, 3-6, 6-1, anunța Agerpres.Ignatik (33 ani, 266 WTA), cap de serie numarul…

- Tenismanul american Tommy Paul, principalul favorit, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului turneului ATP 250 pe iarba de la Newport (Rhode Island/SUA), dotat cu premii totale de 642.735 de dolari, dupa 6-4, 6-2 cu conationalul Ethan Quinn, potrivit Agerpres.Paul, intrat direct in optimile…