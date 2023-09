Stiri pe aceeasi tema

- ”Aproape toata lumea recunoaste ca acordul pe care (fostul premier Boris) Johnson l-a incheiat nu este un acord bun. El este mult prea restrans”, declara Keir Starmer, care a votat in 2016 in favoarea ramanerii regatului in UE. ”Odata cu apropierea lui 2025, vom incerca sa obtinem un acord mai bun pentru…

- UPDATE 08:26 Un incendiu a izbucnit la o unitate militara rusa din CrimeeaUn incendiu a izbucnit la o unitate militara rusa din capitala Crimeei, Simferopol, au anuntat sambata surse din cadrul fortelor de ocupatie ruse, informeaza dpa."A izbucnit un incendiu obisnuit la o unitate militara din Simferopol",…

- Peste jumatate dintre companii spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa. Peste jumatate dintre companii (57%) spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa oferite angajatilor in contextul introducerii unei taxari suplimentare…

- Intr-o fotografie publicata pe retele de socializare Greenpeace apare o caza impozanta acoperita cu cearsafuri negre si patru persoane pe acoperis. Greenpeace explica ca panza ”negru petrol” ”subliniaza consecintele periculoase ale unei frenezii a forarilor”. Activisti au ramas timp de mai multe ore…

- Potrivit Downdetector, peste 26.000 de incidente in legatura cu serviciul de mesagerie au fost semnalate in Statele Unite. Alti 177.000 de utilizatori au avut probleme cu WhatsApp in Regatul Unit, iar aproape 15.000 au anuntat ca au avut probleme in India. ”Ne confruntam cu perturbari majore care afecteaza…