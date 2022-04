Ieșirea din starea de alertă a băgat spitalele în haos. Medicii spun că soluția este la Guvern Deși s-a declarat oficial ieșirea din starea de alerta, multe spitale au ramas blocate in aceasta stare, bolnavii avand de suferit. De aceea, medicii spun ca, in cel mai scurt timp, Guvernul ar trebui sa adopte o ordonanța de urgența pentru deblocarea sistemului medical. Conducerile multor spitale au facut cereri catre direcțiile de sanatate publica pentru revenirea la modul de funcționare valabil inainte de pandemie. Dar avizele intarzie pentru ca nu exista o baza juridica și multe spitale sunt in continuare ”covid”. Iata un exemplu. Spitalul ”Malaxa” din București (aproximativ 200 de paturi),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

