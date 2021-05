Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Iacob Czihac” Iași va avea loc un maraton al vaccinarii impotriva COVID-19 in perioada 4 mai (ora 8.oo) – 11 mai (ora 24.oo). Imunizarea populației se va putea efectua non stop (flux continuu) in perioada menționata și se vor putea vaccina fara programare in…

- Un al doilea maraton de vaccinare anti-coronavirus va avea loc la Timisoara, in perioada 4 – 11 mai. Maratonul este organizat de Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Victor Popescu”. „In centrul de vaccinare organizat de catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Victor Popescu” Timisoara, timp…

- Un maraton al vaccinarii ar urma sa aiba loc la Bucuresti dupa Paști Maratonul vaccinarii. Foto: Radio Timișoara Un maraton al vaccinarii ar urma sa aiba loc la Bucuresti, în primul weekend de dupa Pasti. Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca în 7, 8 si 9…

- La Timisora va incepe "Maratonul vaccinarii" Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADOR - La Timisoara începe ” Maratonul vaccinarii”. Acesta se va desfașura în perioada 23-25 aprilie la Centrul Regional de Afaceri, sub sloganul ” Pune umarul pentru…

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech, 511.290 de doze, va ajunge luni in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…

- Incepand de luni, 1 martie, 130 de cabinete noi devin operaționale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. 156.000 de persoane se vor putea vaccina in urmatoarele 20 de zile, in aceste cabinete; capacitatea de vaccinare a fiecarui cabinet este de 60 de persoane pe zi. Programarea…

- De la 1 martie peste 100 de cabinete noi vor deveni operationale pentru imunizarea cu vaccinul dezvoltat de compania Pfizer/BioNTech, aici urmand sa fie vaccinate 156.000 de persoane in urmatoarele 20 de zile, a transmis, vineri, CNCAV. „Incepand de luni, 130 de cabinete noi devin operaționale pentru…

- Interesul sucevenilor pentru imunizarea impotriva COVID-19 cu vaccinul de la Oxford-AstraZeneca este scazut, potrivit datelor oferite de Directia de Directia de Sanatate (DSP) Suceava. Potrivit DSP Suceava, in cursul zilei de 17 februarie, in judet s-a imunizat impotriva COVID-19 un numar de 1.112 persoane,…