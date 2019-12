Ieşenii ne-au ajutat să extindem Campania de Crăciun! Toţi copiii din Şcoala Alexeni vor primi daruri Datorita generozitatii donatorilor, vom extinde Campania de Craciun si la cei 37 de copii de gimnaziu de la Scoala din Alexeni, numarul total al copiilor care vor primi daruri de la Mosul cel bun fiind de 155. De asemenea, pe langa ghetutele, caciulitele, manusile si fularele mult asteptate, toti cei 155 de copii vor primi si alte obiecte de imbracaminte, dulciuri si fructe, iar pentru scoala vom achizitiona aparatura necesara desfasurarii normale a orelor de curs, precum un laptop, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

