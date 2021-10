Iese scandal! Primarii PSD de pregatesc de asalt: Guvernul a dat bani grei primarilor PNL si "maruntis" localitatilor PSD

Guvernul a alocat, in sedinta de miercuri, peste 1 miliard de lei, din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, pentru proiectele locale. Dupa repartizarea sumelor, au aparut si primele nemultumiri, din partea edililor PSD care au reclamat ca "grosul" a fost impartit in localitatile PNL, in timp ce restul au primit "maruntis". De suferit au oamenii, nicidecum primarii, fiindca banii ar fi trebuit sa ajute la dezvoltarea locala. Guvernul, insa, a avut alte planuri, departe de ideea care ar fi trebuit sa stea la baza alocarii: "recompensarea" primarilor PNL pentru sustinerea aratata lui Florin…