Asistentul de regie care i-a dat lui Alec Baldwin o arma cu gloanțe reale nu este la prima abatere. Se pare ca in trecut, acesta fusese concediat din echipa unui alt film, in 2019, dupa ce un coleg a fost ranit ușor de o arma de recuzita. Saptamana trecuta, in timpul turnarii westernului Rust, a ignorat din nou regulile și i-a dat lui Alec Baldwin o arma care ar fi trebuit sa fie goala, fara sa o verifice. Potrivit unei surse citate de presa americana, arma cu care actorul a ucis-o pe directoarea de imagine și l-a ranit pe regizor fusese folosita, cu cateva ore mai devreme, pentru un tir in cutii…