- Regimul de la Kremlin l-a atacat pe premierul armean, Nikol Pașinian, luni, spunandu-i ca este de vina pentru victoria Azerbaidjanului in Karabah și i-a reproșat faptul ca „a flirtat cu Occidentul”, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este de parere ca „victoria” azerilor deschide, in opinia sa, „o noua oportunitate a unei norrnalizari” in regiune. Declarațiile au fost facute luni, in timpul unei vizite in enclava azera Naxcivan, situata intre Armenia, Iran si Turcia, relateaza AFP, potrivit…

- Etnicii armeni din Nagorno-Karabah au inceput, duminica, un exod masiv cu masina spre Armenia, dupa ce Azerbaidjanul i-a invins pe luptatorii din regiunea separatista intr-un conflict care dateaza din epoca sovietica, scrie Reuters, informeaza News.ro.Conducerea Nagorno-Karabah a declarat pentru…

- Baku iși reafirma disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu Erevan pe baza egalitații și a respectului reciproc pentru interesele legitime ale celor doua țari, in ciuda tuturor provocarilor serioase care decurg din poziția distructiva a Armeniei, a declarat ministrul azer de externe Ceyhun Bayramov…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca nu recunoaste asa-zisele "alegeri prezidentiale" din regiunea Karabah, reiterand sustinerea deplina pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Azerbaidjanului, in frontierele sale recunoscute international, informeaza un comunicat al MAE transmis…

- Armenia trebuie sa-și retraga forțele armate din Karabah daca dorește cu adevarat pace in regiune. Acest lucru a fost declarat de președintele azer Ilham Aliyev la Baku, la reuniunea ministeriala a Biroului de Coordonare al Mișcarii Nealiniate. {{688295}}"Exista inca ramașițe ale forțelor armate armene…