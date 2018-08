Ierusalim, cercel de 2200 de ani, descoperit de arheologi

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de arheologi israelieni a prezentat miercuri descoperirea unui cercel din aur cu o vechime de peste 2.200 de ani reprezentand capul unui animal cu coarne, primul artefact de acest gen descoperit la Ierusalim, potrivit acestora, relateaza AFP. Bijuteria in stil elenistic a fost…

- In cadrul programului lunii iulie la Cinematograful Arta sunt programate și doua proiecții in aer liber, in gradina de vara a cinematografului. Pe 20 iulie, de la 21:30, va fi proiectata pelicula „Dovlatov”, regizata de Aleksei German Jr. Film biografic despre scriitorul rus Sergei Dovlatov, pelicula…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri guvernelor la nivel mondial sa-si uneasca fortele pentru a se apara impotriva amenintarilor cibernetice care, in opinia sa, ar putea chiar duce la doborarea de aeronave militare si civile, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Securitatea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, miercuri, ca Israelul a ajuns in topul primelor cinci țari care au reușit sa se dezvolte in domeniul securitații cibernetice, relateaza site-ul Ynetnews.com. Oficialul israelian a ținut un discurs in cadrul Conferinței Internaționale de Cibernetica,…

- Primarul din Tel Aviv a confirmat ca orașul nu va gazdui ediția din 2019 a concursului Eurovision, dupa victoria de anul acesta al Israelului, reprezentat la Lisabona de Netta Barzilai și piesa „Toy”, informeaza Digi24.Astfel, Eurovision 2019 va avea loc, cel mai probabil, la Ierusalim. Ron…

- Kremlinul si-a exprimat luni temerea ca transferul Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, o masura ce i-a incantat pe israelieni, dar i-a infuriat pe palestinieni, va duce la cresterea tensiunilor in Orientul Mijlociu, informeaza agentiile de presa Reuters si TASS. Transferul Ambasadei…

- Licitația Online Lavacow: #41 Arta contemporana și postbelica Pentru prima data in Romania Lavacow scoate la licitație o lucrare “istorica” semnata de Adrian Ghenie, totodata fiind cea mai mare lucrare a artistului prezenta intr-o licitație de la noi pana in acest moment. Opera lui Adrian Ghenie numita…

- Statele Unite ale Americii isi inaugureaza luni ambasada de la Ierusalim, fara a tine cont de dezaprobarea comunitatii internationale si de riscul unei mobilizari a palestinienilor, intr-un moment in care tensiunile regionale sunt deja puternice, noteaza joi AFP. Transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv…