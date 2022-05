In urma cu 10 ani Marina Dina era nelipsita din emisiunile și evenimentele mondene. O regasim pe fosta asistenta a lui Mihai Morar de la ”Rai da’ buni” in rolul de mamica de gemeni. La fel de frumoasa ca in trecut, blondina are o silueta de invidiat și datorita exercițiilor de yoga, disciplina in care se pregatește asiduu pentru a deveni instructor. ”Televiziunea s-a intamplat in viața mea și am facut-o vreme de patru ani, dar nu mi se potrivește așa cum mi se potrivește yoga. Dupa ce am plecat din televiziune, am plecat direct la Milano, unde am facut un curs in managementul modei și al bunurilor…