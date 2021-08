Ieri necunoscuți, azi își dezvăluie identitatea: Chipuri de talibani pe Twitter Pe langa conferintele de presa, o cale a talibanilor de a se face cunoscuti este reteaua de socializare Twitter. Care cel putin deocamdata are fata de talibani o ingaduinta ce contrasteaza cu decizia de a-i suspenda contul fostul presedinte american Donald Trump dupa asaltul unor simpatizanti ai acestuia asupra Capitoliului in luna ianuarie. Liderii talibanilor care au preluat puterea in Afganistan incep sa-si dezvaluie chipurile si identitatile, dupa ce timp de 20 de ani multi dintre ei au fost vag cunoscuti de serviciile de informatii occidentale, noteaza EFE. Cu un mesaj care anunta ”o noua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Liderii talibanilor care au preluat puterea în Afganistan încep sa-si dezvalui chipurile si identitatile, dupa ce timp de 20 de ani multi dintre ei au fost vag cunoscuti de serviciile de informatii occidentale, noteaza joi într-un comentariu agentia EFE, citata de Agerpres. Pe…

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili jihadisti…

- Retragerea precipitata a trupelor americane și evacuarea haotica a civililor afgani care au colaborat cu US Army, intr-un Afganistan ocupat peste noapte de talibani, au dat aripi mașinariei de propaganda de la...

- Talibanii au sustinut, marți, prima conferinta de presa dupa ce au preluat puterea in Afganistan. Potrivit Aleph News, ei au anunțat ca și-au iertat adversarii și ca nu doresc haos. Purtatorul de cuvant Zabihullah Mujahid a sustinut o conferinta de presa dupa ce puterea din Afganistan a fost preluata…

- Muftiul Sultanatului Oman, cea mai inalta autoritate religioasa din aceasta tara situata in Golful Persic, a felicitat marti "poporul afgan pentru victoria impotriva invadatorilor", dupa ce tara a cazut in mainile talibanilor, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acesta este primul mesaj de felicitare…

- ​Fostul presedinte american, Donald Trump, a estimat duminica ca succesorul sau la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui sa demisioneze ca urmare a victoriei talibanilor în Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP citata de Agerpres."Este…

- Cu talibanii intorși la putere la mai puțin de o luna inainte de comemorarea atacurilor din 11 septembrie 2001, este de asteptat ca intrebarea „de ce?” sa fie pusa raspicat: De ce si-au pierdut viata aproape 2.500 de americani? De ce aceasta factura ce depaseste 2.000 de miliarde de dolari?

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…