Ieri încătușat, astăzi găsit mort. Bărbatul de 40 de ani, reținut pentru trafic de droguri a decedat în izolator Un barbat in varsta de 40 de ani, reținut joi, 22 septembrie, pentru trafic de droguri , a decedat in aceasta dimineața, in jurul orei 4:30, in izolatorul de detenție. Astfel, potrivit Poliției, acesta era deținut in celula de unul singur, dupa controlul de rigoare, inclusiv sub aspect medical. Gardienii au observat pe camerele de supraveghere video anumite neconformitați in starea acestuia și au intrat in celula, dupa care imediat au chemat asistentul medical, care a solicitat intervenția urgenta a ambulanței. Așa cum dupa 5 minute aceasta inca nu sosise, a fost solicitata repetat intervenția… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

