Ieri, Câmpina și-a reconfirmat statutul de oraș cu cele mai multe zile însorite din an Termometrele au inregistrat peste 14 grade Celsius N. D. Meteorologii le-au spulberat speranțele romanilor care credeau ca, in acest an, vor avea parte de un Craciun alb, adica sa fie zapada. Conform prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, este anunțata vreme mai degraba de primavara, conform datelor celor de la Agenția Naționala de Meteorologie preconizandu-se a fi un Craciun cu temperaturi pozitive in aproape toata țara. Astfel, daca primele zile ale acestei saptamani sunt caracterizate de temperaturi mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, pe 25 decembrie a.c. valorile din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

