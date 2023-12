Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a prezentat astazi in conferința de presa saptamanala bilanțul de activitate pentru acest an. In opinia sa, anul 2023 este unul din cei mai buni ani pentru municipiul Suceava, dupa Revoluție. ”A fost un an greu dar in același timp un an eficient cu foarte…

- Peste 17% dintre copiii cu parinții plecați la munca in strainatate din Regiunea Sud-Muntenia provin din județul Dambovița, iar 14% din Regiunea Nord-Est provin din județul Vaslui, conform statisticilor oficiale. La nivel național, unu din șapte copii din Romania – 536.000 de copii in cifre absolute…

- Eva Kiss se numara printre vocile cele mai iubite ale Generației de Aur a muzicii ușoare! Adorata de milioane de romani, artista duce acum o viața absolut minunata, deși trecut a fost plin de obstacole. Dupa ce a plecat din țara in anii 90 alaturi de soțul sau, artista a cunoscut succesul și in afara,…

- Mihai Albu spune ca nu urmarește America Express, emisiunea la care Iulia, fosta lui soție, participa alaturi de Mike, actualul iubit. Celebrul designer de pantofi crede ca Mike nu are un loc de munca stabil.Iulia Albu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de Mike, insa fostul soț susține…

- Faimosul designer de incalțaminte Mihai Albu și-a exprimat parerea, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre concurenții show-ului ”America Express” (Antena 1), ediția 2023, printre ei numarandu-se și fosta soție, Iulia Albu, dar și iubitul ei actual, Mike, violonist de profesie: ”E un concurs…

- Corupție exista peste tot, trebuie doar descoperita. Recent, ofițeri de poliție judiciara DGA au desfașurat activitați procedurale intr-o cauza penala, sub coordonarea procurorilor DNA – Serviciul teritorial Oradea, care au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu…

- Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati actori de la Hollywood, dar si un pasionat de design interior. De unde vine aceasta pasiune si cum a influentat cariera lui de actor? Vom incerca sa raspundem la aceste intrebari, explorand istoria si stilul lui Brad Pitt ca si designer. Inceputurile…

- A inceput sezonul vrajitoarelor! Ei bine, in showbiz exista o mulțime de vedete atrase de ocultism. Multe staruri de la Hollywood au o atracție puternica fața de ceea ce este supranatural, iar unele dintre ele au și primit acuzații in acest sens, potrivit click.ro. Beyonce Fosta toboșarista a lui Beyonce,…