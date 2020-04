Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 25 aprilie 2020, in judetul Alba, 111 persoane se aflau in carantina si 273 persoane se afla in izolare la domiciliu. Pana acum au iesit din carantina 654 persoane si 4.377 persoane au ieșit din din izolare la domiciliu. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu…

- Ieri, 22 aprilie 2020, intre orele 08.00 – 13.00, polițiștii și polițiștii locali din Ocna Mureș au controlat 65 de autovehicule și au legitimat 92 de persoane aflate pe strada. Polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat pe raza orașului și in localitațile rurale arondate, pentru verificarea…

- Un șofer din Vrancea s-a ales cu dosar penal la Sebeș dupa ce a fost prins la volan, aflat sub influența alcoolului. Nu și-a putut justifica prezența pe strada, așa ca polițiștii l-au și amendat, potrivit ordonanțelor militare. Barbatul, de 54 de ani, din județul Vrancea, a fost oprit de polițiștii…

- Ieri, 17 aprilie 2020, intre orele 15.00 – 17.00 polițiști, polițiști locali și angajați MApN au acționat pe raza municipiului Sebeș unde au verificat 101 autovehicule și 242 de persoane. Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor ordonanțelor militare, unor persoane…

- Ieri, 17 aprilie 2020, intre orele 08.00 – 13.00, polițiștii și polițiștii locali din Ocna Mureș au controlat 110 autovehicule și au legitimat 88 de persoane aflate pe strada. Au fost aplicate 17 sancțiuni, din care 12 pentru nerespectarea ordonanțelor militare in condițiile starii de urgența. FOTO:…

- Ieri, 10 aprilie 2020, in orașul Cugir și pe raza localitaților rurale limitrofe, intre orele 11,00 – 17,00, a avut loc o acțiune cu efective suplimentare la care au participat 33 de polițiști, jandarmi și polițiști locali. Au fost verificate 56 de persoane aflate in izolare, controlate 76 de autovehicule…

- Astazi, 1 aprilie 2020, in jurul orei 00.20, polițiștii de ordine publica din Blaj, in timp ce acționau pe strada Republicii din municipiu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducatorul acestuia a ignorat semnalul și și-a continuat drumul. Polițiștii au pornit in urmarirea…