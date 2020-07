Ierarhia absolvenților de clasa VIII-a. Începe înscrierea la liceu Astazi, 1 iulie, va fi publicata, pe admitere.edu.ro, ierarhia, la nivel județean a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala. In Timiș, 3.790 de candidați au luat note peste 5 la Evaluarea Naționala, din 4.948 care au dat examenul. Intre 2 și 8 iulie, absolvenții și parinții acestora, asistați de diriginții claselor a ... The post Ierarhia absolvenților de clasa VIII-a. Incepe inscrierea la liceu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

