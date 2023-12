Stiri pe aceeasi tema

- Pauza competiționala de iarna nu golește agenda iubitorilor de sport, indiferent care ar fi el, multe week-end-uri fiind pigmentate cu meciuri de old-boys sau cu evenimente caritabile. Unul dintre astfel de evenimente este Cupa „Moș Craciun”, competiție amicala derulata in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”,…

- Fabrica de cadouri a lui Mos Craciun s-a mutat zilele acestea la Giroc, in apropierea Timisoarei. Cele doua biserici din sat sunt pline de mii de cadouri si de voluntarii care le sorteaza si impacheteaza. In zilele urmatoare vor ajunge la copiii sarmani din toate colturile judetului.

- Noi surprize pentru cei mici la Dambovița Mall din Targoviște! Astfel, inainte de Craciun, pe 22 și 23 decembrie, copiii pot experimenta o aventura creativa in mallul din Targoviște. Magia Craciunului va prinde viața prin activitați distractive, iar Dambovița Mall devine „O destinație catre atelierele…

- Printre copii, cu sacul plin de cadouri, așa iși va petrece un tanar din Saliștea, sarbatorile de iarna. Claudiu Petruț este un tanar originar din Cugir care s-a mutat de mai mulți ani in Saliștea. Spre finalul lunii noiembrie, acesta se transforma in Moș Craciun pentru copiii din localitate și imparte…

- Moș Craciun exista! Claudiu Petruț din Saliștea a strans peste 10.000 de lei și va duce cadouri de Craciun la peste 200 de copii din comuna Moș Craciun exista! Claudiu Petruț din Saliștea a strans peste 10.000 de lei și va duce cadouri de Craciun la peste 200 de copii din comuna sa Printre copii, cu…

- Daca reușești sa identifici toate cele 6 cadouri ascunse de Moș Craciun in spațiul cu birouri supraaglomerat in maximum 20 de secunde, este foarte posibil sa ai un nivel de inteligența ridicat. Afla in continuare in ce consta provocarea zilei de astazi și care sunt detaliile pe care sa le ai in vedere.…

- Copiii din zilele noastre primesc de sarbatori și de zece ori mai multe cadouri decat au nevoie. De aceea, experții atrag atenția ca regula „celor patru cadouri“ ne poate ajuta sa pastram bugetul propus pentru darurile de Moș Nicolae și de Moș Craciun.

- Sa va spun o povestioara. Sa ne imaginam ca ești un politician corupt pana in maduva oaselor. Ești trimis in instanța pentru trei cazuri diferite. Cadouri necuvenite, mita, favorizarea unui trust de presa in detrimentul altuia. Ai incercat sa oprești ancheta, dar nu ai reușit. Cu toata influența ta.…