Idei creative de cadouri pentru o zi a îndrăgostiţilor frugală De Dragobete, poți arata cat de mult iți pasa de persoana iubita printr-un gest plin de gandire și afecțiune, fara a fi nevoie sa cheltuiești o avere. Sarbatorirea iubirii nu trebuie sa fie neaparat costisitoare. De Dragobete, poți arata cat de mult iți pasa de persoana iubita printr-un gest plin de gandire și afecțiune, fara a fi nevoie sa cheltuiești o avere. Chiar și in cazul in care vrei sa ii faci partenerei un cadou mai substanțial din punct de vedere emoțional ca o floare, atunci trebuie sa iți pui creativitatea la contribuție. Iar daca ești in pana de idei, iata cateva idei creative de… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

