Idei ce jucării pentru copii! Ce jucării să alegi pentru cei mici Craciunul este despre prajituri cu aroma de scorțișoara, cozonaci și cadouri. Dar este, mai ales, despre bucuria copiilor care descopera jucariile aduse de Mos Craciun și lasate sub brad. Dupa cum este de așteptat, copiii sunt mai entuziasmați despre aceasta perioada decat adulții. Cei mici așteapta aceasta zi cu o nerabdare cum rar intalnești și și-ar dori sa sarbatoreasca Craciunul zilnic. Insa, deși pentru ei este o zi de bucurie și joaca, pentru adulți este o perioada stresanta, din cauza pregatirilor specifice, dar și a goanei dupa cadourile pentru copii.

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

