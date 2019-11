Idei cadouri aniversare căsătorie Ea il opreste crezand ca el stie despre ce este vorba, dar incearca sa o impresioneze cu discursuri pompoase: "La multi ani noua, honey. Diseara sarbatorim acasa. Te astept la 19. Bye!" Asa a inceput goana lui dupa cadouri. Cadouri de Craciun pentru femei, cadouri aniversare casatorie femei, sau problema care i-a aparut in fata ca un flashmob. Asa se desfasoara majoritatea zilelor. Oamenii muncesc atat de mult ca aproape uita sa-si mai faca tim (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

