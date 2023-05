Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a avut un weekend prost si la senioare. Aflate la sase puncte distanta pe primul loc, in elita feminina, alb-violetele au pierdut importantul meci din play-off, de pe terenul campioanei „U” Cluj-Napoca. A fost un neverosimil 7-0 pentru gazde pe arena de la Iclod, dupa ce scorul…

- Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, in fiecare an, la data de 23 aprilie credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Ca in cazul altor sarbatori importante, in aceasta zi exista o serie de tradiții și obiceiuri pe care le respecta toți creștinii, cu strictețe, pentru a fi feriți…

- Manastirea Glavacioc din comuna argeseana Stefan cel Mare este foarte cunoscuta pentru ca aici se afla atat mormantul lui Vlad Calugarul, fratele vitreg al lui Vlad Tepes si nepotul lui Mircea cel Batran, cat și o icoana veche de aproape 600 de ani

- Astazi este Duminica Floriilor. In aceasta zi de sdarbatoare crestinii ortodocsi pot rosti cea mai puternica rugaciune și astfel vor fi ajutați de divinitate tot restul anului. Se spune ca, daca este rostita la miezul noptii, aceasta aduce noroc si bunastare.

- Romania are o mulțime de locuri speciale și cu o mare incarcatura divina, iar Manastirea Hadambu este una dintre ele. Acolo se afla icoana facatoare de minuni, din care Maica Domnului varsa lacrimi și mir. Iata unde se afla și ce istorie are.

- Sambata, 25 martie, de Buna Vestire, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, la invitația IPS Mitropolit Andrei, liturghisește in sobor de ierarhi la Catedrala Mitropolitana din Cluj-Napoca, cu ocazia hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului. Duminica, 26…

- Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Calinic a desemnat urmatoarea comisie pentru analizarea dosarelor de transfer depuse pentru ocuparea posturilor vacante de la Parohiile „Sf. Nicolae” Liteni și „Sfinții Trei Ierarhi” Liteni, din Protopopiatul Falticeni, și de la Parohia Straja, din Protopopiatul…

- ANM a emis un Cod Galben de ceața valabil la Cluj Napoca dar și in comunele din zona Turzii pana la ora 10. Ceața afecteaza localitațile: Cluj-Napoca, Gherla, Baciu, Apahida, Gilau, Florești, Mihai Viteazu, Savadisla, Cașeiu, Bonțida, Iclod, Feleacu, Jucu, Mica, Capușu Mare, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara,…