A luat sfarșit calatoria icebergului A68, denumit „Megaberg“. Monstrul iceberg A68 arunca peste 1,5 miliarde de tone de apa dulce in ocean in fiecare zi, la apogeul topirii sale, adica aproximativ 150 de ori cantitatea de apa folosita zilnic de toți cetațenii Regatului Unit. A68 a fost, pentru o scurta perioada, cel mai mare iceberg din lume, și acoperea o suprafața de aproape 6.000 km patrați (2.300 mile patrate) cand s-a eliberat din Antarctica in 2017, dar pana la inceputul lui 2021, a disparut. Mai exact un trilion de tone de gheața, au disparut. „Megaberg“ se afla in bariera de gheața Larsen-C,…