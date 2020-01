Sumele destinate platii salariilor personalului din institutiile publice, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma admiterii unui recurs in interesul legii.



In sedinta de luni, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii a admis un recurs in interesul legii formulat de procurorul general si a stabilit ca: "In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta…