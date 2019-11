Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a infirmat luni solutia de clasare dispusa in luna aprilie de procurorii militari fata de Petre Roman in dosarul Revolutiei si va cere instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului premier pentru infractiuni contra umanitatii. De asemenea,…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie Agerpres.Potrivit site ului Instantei supreme, contestatia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca pe 29 noiembrie sa se desfasoare primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei, in care fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de infractiuni contra umanitatii, scrie Agerpres.Dosarul a fost trimis in instanta de procurorii militari in…

