Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat rezultatul cu privire la desemnarea unui membru titular pentru Completul de 5 judecatori Penal 3 ndash; 2018 si a unui membru titular pentru Completul de 5 judecatori Penal 3 ndash; 2019 In urma tragerii la sorti care a avut loc azi la sediul Inaltei Curti…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) organizeaza, vineri, tragere la sorti pentru desemnarea unui membru in completul de 5 judecatori Penal 3. Procedura este necesara dupa ce Ioana Bogdan a fost detasata la Institutul National al Magistraturii.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) organizeaza, vineri, tragere la sorti pentru desemnarea unui membru in completul de 5 judecatori Penal 3. Procedura este necesara dupa ce Ioana Bogdan a fost detasata la Institutul National al Magistraturii, conform News.ro.ICCJ a anuntat ca, vineri,…

- Inalta Curti de Casatie si Justitie a dat publicitatii azi un comunicat de presa cu privire la desemnarea unui membru titular pentru Completul de 5 judecatori Penal 3 ndash; 2018 si Completul de 5 Judecatori Penal 3 ndash; 2019. Maine, 1 noiembrie 2019, orele 12.00, la sediul Inaltei Curti de Casatie…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta s au pronuntat vineri in dosarul in care omul de afaceri Georgica Giurgiucanu, din Constanta, solicita anularea hotararii Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei referitoare la legalitatea constituirii completurilor de trei judecatori.Instanta…

- Cuantumul pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru fostul lider PSD Liviu Dragnea este suficient si proportional, in raport cu circumstantele reale si personale, asigurand realizarea scopurilor pedepsei, de coercitie, preventie si cel educativ, dandu-i posibilitatea unei schimbari de atitudine,…

- In urma tragerii la sorti care a avut loc, in sedinta publica, azi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorul Dan Andrei Enescu, din cadrul Sectiei Penale, a fost desemnat membru titular pentru Completul de 5 judecatori ndash; Penal 3 ndash; 2018. Tragerea la sorti a avut loc in temeiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a sase magistrati, intre care se numara Silvia Cerbu de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Silvia Cerbu a facut parte din completul 3 penal al ICCJ, caruia i-au fost repartizate anul trecut dosarele lui Toni…