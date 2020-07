Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus marti inceperea judecatii pe fond in dosarul in care omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu sunt acuzati de delapidarea Romgaz. Magistratii au admis o contestatie a DIICOT si au anulat o decizie luata anterior de un judecator de camera preliminara, prin care dosarul era retrimis la procurori pentru refacerea rechizitoriului. Instanta suprema a dispus inceperea judecatii pe fond in acest caz, insa judecatorii au exclus din dosar ca probe convorbirile telefonice si comunicarile interceptate si inregistrate in baza…