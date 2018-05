Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor anunta pe 31 mai sentinta in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete. Procurorii DNA au cerut luni condamnarea lui Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in acest dosar. La termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate luni ultimul termen in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat, printre altele, pentru dare de mita, cumparare de influenta si santaj, ocazie cu care procurorul DNA a reiterat rechizitoriul si a solicitat pedepse cu executare pentru cei judecati in acest…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare cu executare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa. Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in discutie marti ultimul termen in dosarul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru data de 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…