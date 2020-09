Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta saptamana, sistemul va fi functional in 10 mijloace de transport in comun din Brasov Anuntat inca de cand au fost aduse primele autobuze Menarini, sistemul de plata electronica a calatoriei in mijloacele de transport in comun, prin intermediul cardului bancar contactless sau…

- Cei doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala au amerizat duminica in Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, incununand de succes prima misiune demonstrativa a companiei spatiale pentru NASA.

- Thomas Pesquet a anunțat ca in primavara viitoare va decola din nou catre Stația Spațiala Internaționala (ISS), dar de data aceasta la bordul capsulei Crew Dragon de la Space X, creata de grupul Elon Musk. Decolarea va avea loc de la Cape Canaveral, in Florida și va ramane, din nou, la bordul ISS vreme…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01-28.07.2020,se depunla Centrele Judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului,cererilede plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii…

- Un ghid turistic roman a creat o aplicatie de realitate virtuala care plimba turiștii, din Roma, prin Imperiul Roman. Inovatia a fost probata si apreciata de ministrul Culturii din Peninsula, iar dupa succesul de la Colosseum urmeaza simularea unei intreceri de care romane pe stadionul Circus Maximus,…