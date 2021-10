Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia din 2020 a venit cu foarte multe schimbari, in toata lumea, in toate industriile, inclusiv in iGaming. Deși se credea ca situația va fi de scurta durata, se pare ca repercusiunile virusului SARS-COV2 inca se resimt, fiind anunțate noi masuri, in mod special datorita ratei de infectare cu varianta…

- Compania americana United Airlines a anuntat marti ca se pregateste sa concedieze 593 de persoane care nu au furnizat dovada vaccinarii, dupa ce, la inceputul lunii august, a cerut angajatilor sai sa se vaccineze impotriva COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres . In cazul celor 593 de angajati…

- Compania americana United Airlines, care a cerut la inceputul lunii august angajatilor sai sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anuntat marti ca se pregateste sa concedieze 593 de persoane care nu au furnizat dovada vaccinarii. Dintre cei aproximativ 67.000 de angajati ai companiei, mai putin de 3%,…

- Incepand cu 1 octombrie, salariații Primariei Ramnicu Valcea vor avea acces in sediile administrative in care iși desfașoara activitatea, doar daca sunt vaccinați impotriva COVID. Astfel, aceștia trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții: sa fie vaccinati impotriva virusului SARS-CoV-2 si sa treaca…

- Compania aeriana Qantas a anuntat, miercuri, ca le va cere tuturor angajatilor sai ca pana la 31 martie sa fie vaccinati complet impotriva coronavirusului. Echipajele de zbor, pilotii si angajatii care lucreaza in aeroporturi vor trebui sa aiba schema de vaccinare completata pana la 15 noiembrie…

- Cu toate acestea, redeschiderea va fi doar pentru angajatii complet vaccinati care aleg sa vina la birou “, a declarat directorul pentru resurse umane Nickle LaMoreaux, intr-un memoriu trimis angajatilor. Revenirea la crestere a cazurilor de Covid-19 in Statele Unite, din cauza variantei Delta, si noile…

- Angajatii sanitari ai statului federal american vor avea obligatia sa se vaccineze impotriva COVID-19, a declarat joi Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, relateaza AFP. Masura se refera la 25.000 de persoane in contact cu pacientii din unitatile sanitare operate direct de statul federal,…

- Compania de streaming Netflix ii obliga pe cei care lucreaza pe platourile de filmare din SUA sa se vaccineze impotriva COVID-19.Este vorba despre actori și personalul care intra in contact cu ei.