- Creșterea costurilor cu toate formele de energie și adancirea problemelor de pe lanțurile globale de aprovizionare sunt principalele cauze ale inflației, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Isarescu a spus ca din iulie 2021 s-a inregistrat o creștere extrem…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…

- ”Genesis Property, dezvoltator de birouri de clasa A din Romania, incepe transformarea parcului de business Novo Park, situat in zona de Nord a Bucurestiului, in Yunity Park, un concept nou de real estate, care va reaseza, intr-un spatiu unic, facilitati noi pentru tendintele de lucru si de viata urbana…

- Valoarea bugetului de sponsorizari pentru prima etapa a proiectului „Nucleu de bine” este de 2 milioane de lei si va fi alocat proiectelor selectate in urma procedurii de selectie, pe baza regulamentului de participare si evaluare a sponsorizarilor, al Nuclearelectrica. Proiectele trebuie sa se desfasoare…

- Adrian Chesnoiu a explicat cum au crescut prețurile la alimentele din Romania. Ministrul Agriculturii spune ca scumpirile la energie și gaz au creat „bulgarele de zapada” care s-a rostogolit și a condus la efectele din prezent. Scumpirile la alimente sunt doar o consecința a prețurilor care au crescut…

- Jumatate dintre romani considera ca situatia lor financiara din acest an s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 43% estimeaza ca o vor duce mai rau in perioada urmatoare, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. La intrebarea cum apreciaza situatia…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- Combinatul Azomureș a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, pentru ca era mult mai rentabil, in condițiile majorarii prețurilor, susține Toma Petcu, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Senat. Autoritațile trebuie sa faca lumina in acest…