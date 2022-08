Iată scenariul revenirii lui MRU în politică, prin intermediul unui ocol pe la primăria Iaşului Doua vorbe despre MRU si sansele sale la cea mai inalta functie in targ, dragi telespectatori, vorbe care s-au desprins din luarile de cuvant ale participantilor la scoala politica de vara de pe Bahlui, care a avut loc saptamana trecuta, seara, pe racoare, pe terasa unei cunoscute berarii din targ. Acolo s-a discutat, fireste, si scenariul in care liberalii nu vor primi suportul USR si vor trebui sa se descurce singuri la alegerile din targ. Cobeam noi deunazi despre prezenta tot mai vizibila pe spatiul retelelor sociale a fostului premier iesean, MRU, spunand daca nu vi se pare ciudat ca apare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

