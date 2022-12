Stiri pe aceeasi tema

- GANDURI DESPRE ROMANIA… Vremea Noua publica astazi alte cateva mesaje inscrise in cadrul concursului initiat de antreprenorul vasluian Ionel Sandu. Cei care vor sa participe mai au la dispozitie o saptamana, termenul limita fiind 12 decembrie. Astfel, tot ce trebuie sa facetit este sa scrieti ce ati…

- In cadrul unei ceremonii organizata la Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, șeful statului a inmanat o serie de decorații unor personalitați din lumea medicala și unor manageri de spitale care au avut rezultate deosebite. Președintele Klaus Iohannis a decorat, așa cum o face in fiecare…

- MESAJE… Vremea noua publica primele patru mesaje primite in cadrul Concursului dedicat Zilei Nationale a Romaniei. Inscrierile continua, insa, pana pe 12 decembrie. Nu uitati, trebuie sa scrieti ce ati simtiti de 1 Decembrie si cum ati sarbatoriti aceasta zi, iar apoi sa ne trimiteti mesajul fie prin…

- Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie, a fost sarbatorita in toate orașele Romaniei, dar și in Parlamentul de la Chișinau. Cele mai importante manifestari dedicate Zilei Naționale a Romaniei au fost cele de la București și Alba Iulia. Dar in fiecare oraș mare al Romaniei s-a organizat, la 1 decembrie…

- Miercuri, 30 noiembrie, la Școala Gimnaziala „Lucian Blaga” (director prof. Mihaela Gherheș, dir.adj. prof Maria Chira) s-a desfașurat, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, o activitate de redactare de carte și de citit in cadrul proiectului de parteneriat educațional la a treia ediție, „Lectura, o…

- Tensiuni pe scena politica de Ziua Naționala. Potrivit unor surse guvernamentale, niciun ministru UDMR nu va participa la recepția de 1 decembrie organizata de Președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Nici cei de la AUR nu au fost invitați. In ultima perioada, liderii maghiari din Romania au…

- De Ziua Naționala a Romaniei, Ionel Sandu, antreprenorul care premiaza performanța in județul Vaslui, prin intermediul ziarului Vremea Noua, va propune un concurs inedit, cu 50 de premii speciale și 7 cadouri dolofane. Nu trebuie decat sa scrii un mesaj despre ce simți tu ca roman de 1 Decembrie, dar…

- Biscuitii bio din seminte si flori de lavanda, indulciti cu miere de lavanda, produsi de initiatorul primului festival al lavandei din Romania, la Madaras, Ovidiu Rosca, au fost intre cele mai dorite produse la cea de-a VI-a editie a Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti de la Targu…