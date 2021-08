Iată-l şi pe moş Măricel Roată, în Senatul ţării! Iata pe azi o poza faina, stimati telespectatori, despre care nu avem cunostinta sa se fi stiut public la vremea ei, acuma cateva luni. Este vorba de nea Maricel de la Iasi, senator al partidoiului, care s-a pozat in costum popular (nu stim daca avea si itari, ca in jos nu se vede) chiar la tribuna Senatului Romaniei, in plen. Of, iar ni s-a facut dor de alt ales al iesenilor, de pe vremuri: dipotatul Dobre, cel care din simtaminte nationale umbla numai cu un Matiz, iar cand se barbierea folosea numai Tarr. Oh, ce vremuri... Cu picioarele pe biroul sefului cel mare: intre cine si cine se alege?… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

