Iată femeile din viața lui Vladimir Putin! Ce asemănare există între acestea Presa ii urmarește orice mișcare, iar pe zi ce trece, noi detalii, informații picante din viața personala a acestuia apar, spre deliciul publicului. Recent, publicația New York Post, a postat un articol despre femeile ce au facut parte viața lui Putin, cine sunt, dar și cu ce se ocupa. Chiar daca liderul Rusiei a incercat sa fie discret cu viața sa personala, ”scurgeri de informații” au tot fost și astfel s-a putut face o lista cu ”slabiciunile” lui Vladimir Putin, ce duc o viața plina de lux și opulența. Lyudmila Shkrebneva Lyudmila, de profesie insoțitoare de bord, s-a casatorit cu Putin in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a fost ales pentru prima data in funcție acum aproape 22 de ani. Oficial, Putin s-a nascut in Leningrad. Neoficial, faptul ca a fost mereu reticent sa dea detalii cu privire la viața sa, a alimentat multe teorii și zvonuri de-a lungul mandatelor sale. Vladimir Putin…

- Vladimir Putin ar avea o fiica secreta cu Svetlana Krivonogikh, care are 18 ani și ar trai in lux, la Monte Carlo.Fiica secreta a lui Putin e vedeta pe InstagramViața dictatorului de la Moscova a fost cercetata pe toata parțile dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. Așa s-a aflat ca ar avea doua fiice…

- Luiza Rozova, cunoscuta și sub numele de Elizaveta Krivonogikh, are doar 18 ani și este din orașul natal al lui Vladimir Putin, Sankt Petersburg. Se spune despre ea ca ar fi fiica secreta a liderului rus, iar asta i-a atras mania internauților.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de distrugerea eforturilor de pace și a exclus orice concesie teritoriala intr-un discurs adresat națiunii in primele ore ale zilei de marți. Zelenskiy a avut aceasta intervenție publica dupa decizia Rusiei de a recunoaște in mod oficial ca independente…

- Nascut sub semnul Balantei, pe 7 octombrie 1952, “Volodik” sau “Volodea” – cum ii spune familia, “Vovka”- cum ii spun prietenii, “Vladimir Vladimirovici Putin”- cum i se spune oficial, are o poveste de viata care justifica pe deplin faptul ca este…ceea ce este! “Viata mea e foarte simpla. Am terminat…

- In afara de mar, ce alimente pot ține cu adevarat medicul departe? Cercetatorii norvegieni de la Universitatea din Bergen raspund la aceasta intrebare.Lucrarea lor, publicata marți, 8 februarie, in revista PLOS Medecine, identifica „dieta optima” de adoptat de la varsta de 20 de ani și care ar putea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a refuzat cererea Kremlinului de a face un test rusesc pentru COVID inainte de intalnirea cu liderul rus, potrivit unor surse citate de Reuters . Acesta este motivul pentru care la intrevederea de la Moscova, Macron a fost ținut la distanța de Putin, cei doi oficiali…

- Timp de o luna, incepand din data de 9 februarie, Consulatele Generale ale Franței și Greciei gazduiesc cea de-a treia ediție a proiectului OCCUPY, un amplu eveniment expozițional care iși propune sa exploreze cele mai recente mutații și conexiuni care s-au produs in campul cultural. Proiectul, totodata,…