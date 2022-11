Modul in care sunt depozitate alimentele este esențial pentru siguranța alimentara. In plus, pastrarea tuturor ingredientelor la temperatura și in condițiile potrivite ofera siguranța faptului ca felurile de mancare servite clienților arata impecabil și au exact gustul dorit. Prin urmare, este normal ca patronii și administratorii de restaurante, patiserii, unitați de catering sau fast-food sa investeasca in frigider profesional de ultima generație. Realizate de producatori de prestigiu pe plan internațional, acestea ofera cele mai bune condiții de depozitare cu un consum redus de energie. Pentru…