Stiri pe aceeasi tema

- Pana in acest punct al sezonului, in Ligue 1, campionatul de elita din Franța, au fost acordate 34 de cartonașe roșii, cu 30 mai multe decat in Premier League! Dupa doar 8 etape din Ligue 1, 80 de meciuri, arbitrii din Ligue 1 au aratat cartonașul roșu de 34 de ori. ...

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Complex Savoy SA care doreste sa investeasca in viitor in statiunea Mamaia. Mai exact, prin CU 2287 din data de 16 septembrie 2022, Complex Savoy SRL, prin Zahiu Eduard Bellamy intentioneaza sa construiasca un imobil P 8E cu functiune mixta…

- Formatia FC Hermannstadt ramane neinvinsa in Superliga, dupa ce a trecut, luni, in deplasare, scor 1-0, de echipa FC Arges, in etapa a noua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fotbaliștii antrenați de Cristi Pustai bifeaza a doua victorie in acest inceput de campionat, dupa ce au reușit sa se impuna in deplasare la Metaloglobus București. Gloria a intors rezultatul dupa ce s-a vazut condusa pe tabela și s-a impus cu 3-1(2-1)), sambata13 august 2022, in etapa a 2-a din eșalonul…

- Constanteanul Carnig Manuchian, caruia presedintele statului i-a luat titlul de „luptator pentru victoria Revolutiei din 1989“, este hotarat sa mearga in instanta pentru a-si face dreptate.

- A fost primit avizul de la comisia zonala a monumentelor istorice pentru inceperea lucrarilor de modernizare a institutiei. In acest sens, proiectul a fost blocat mult timp, dar acum, Consiliul Judetean Iasi asteapta ultimele avize pentru a depune proiectul de reabilitare a Teatrului „Luceafarul”.…

- Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru compania BYG GNS Development SRL. Este vorba de CU 1590 din data de 12 iulie 2022 pentru societatea mentionata prin care se doreste construiera unui imobil S P 3E locuinte colective, cu locuri, garaj auto in subsol si imprejmuire teren.…

- Bugetul alocat celei de-a treia etape din programul „Rabla pentru electrocasnice” nu s-a epuizat inca. Persoanele interesate mai au la dispozitie aproximativ 30.000 de lei pentru a selecta vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe sau aspiratoare. Voucherele pot fi generate pana…